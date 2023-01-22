農曆新年來臨，不少人對於未來抱有諸多憧憬，都希望能擺脫厄運迎財納福，命理專家小孟老師在臉書粉專分享2023年12星座財運排行，其中牡羊座經過了半年的沉潛之後，財運終於回到財帛宮的位置，能由貧轉富，賺錢特別輕鬆。

▍TOP 12 雙子座

雙子座在2022年事業運不錯，只是這種效益沒有產生實質的利益，因此財運並不出色。到了2023年，因為去年累積了不少的社會人脈，得到不錯的人緣及良好的評價，容易因此成為義工團隊去幫助他人。到了下半年，更有可能因為善心，而走入精神層面，樂善好施，對他人有慷慨捐獻的行為。因此在2023年，顯然對於追求財富並不熱衷，但有利於人脈的培養，或許2024年的財運會因人脈而大暴發。

▍TOP 11 金牛座

金牛座在2022年底時，可能因為事業企圖心強，從事了高風險的行為，造成財務上的損失，這情況可能延續到2023年初。所幸2023年上半年，受到福報跟上天的祝福，會有莫名的好運及不為人知的貴人相助，才不至於讓損失擴大。到了2023下半年初，這時的好運會更加明顯，暗貴人現身，幫助你累積更多財務上的經驗，使得你的賺錢機運變多，若懂得把握時機，將有機會為自己創造新的財富巔峰，否則只是看得到吃不到，錯失大好機會。

▍TOP 10 天蠍座

天蠍座2022年花了不少時間在娛樂跟愛情方面，或許因為這樣，2023年你們會更有心在工作表現上，而且會有相當不錯的成效，還有機會成為模範員工，不過卻有可能因此要注意健康問題，而有醫療花費支出。不過相信你的熱心會被看見，能吸引到自己的貴人出現，或與他人有合作的關係，特別是在法律關係方面會有不錯的獲利，只是卻也可能因此過度慷慨，收支不平衡，造成花費增多，務必留意。

▍TOP 09 獅子座

獅子座在2022年可能花了不少時間在偏財上，也可能得到他人的錢財，在2023年的時間裡，你們有機會因為進修學習，而有金錢的收益，但是卻有可能因為外出到遠方、長途移動，或是去旅行，使得開銷增加。好在到了下半年，在努力工作之下，增加了曝光的機會，只是這功名利祿得來的卻很辛苦。為求表現，加上此時的責任心重，承擔了不少的責任，所以需要相當的付出，財富上才能有所收獲。

▍TOP 08 巨蟹座

巨蟹座在2022年外地求財的人，通常都有不錯的收穫，而在2023年開始，有機會在工作上得到不錯的成就，容易受到貴人的提攜與幫助，帶來良好的社會地位，更有機會因工作認識不少政商名流，但通常是名大於利，名聲旺，財富效益則有限。而且到了下半年因為認識的人多，僅管人脈廣而有好運氣，也容易交到位高權重的朋友，但同時人際關係的花費也增多，所以支出方面需要多留意，畢竟這段時間，名利是無法雙收的。

▍TOP 07 射手座

射手座在2022下半年有造化弄人的現象，多半都經歷過極度辛苦，才能有所收穫。而物極必反，在2023年開始，心態反而過度隨意，會有大膽投資的想法，此時則需注意自身，如果相位好，是有機會經由投機賺大錢，若相位不佳，則可能過度盲目而賠錢，不管哪一個，到了下半年，多半會願意花時間在工作上。有機會受到上司、同事或貴人的幫忙，開始在工作上做得有聲有色，雖然不至於大發財，但穩定的收入是有的。

▍TOP 06 水瓶座

水瓶座在2022年也是磨難不少，錢賺得很辛苦，到了2023上半年，還是需要相當的努力才行，踏實上班工作，財富至少是平穩的狀態，此時不妨利用下班空閒時間，不斷學習新知識或新的技能，有機會在日後幫助自己賺錢，帶來財富上的好運。在下半年的時候，如果有想要發展事業的，可以選擇在家鄉經營，可以得到家人或家族的幫忙，此外則需要好好守住賺來的錢，別隨意揮霍，至少能守住不少財富。

▍TOP 05 摩羯座

摩羯座在2022年也是相當辛苦的一年，基本上只要腳踏實地的工作，大部份在正財方面都有賺到錢。而到了2023年，只要花點時間研究，有機會靠著買賣不動產而獲利，而且還能得到家庭的幫忙或是祖上的蔭庇得到家產。下半年在偏財上，尤其是投機方面，有機會得到財富，不過高風險高獲利，切記勿過於沉迷，應該見好就收。如果本身有從事藝術買賣或骨董收藏的，將有機會在他人的鑑賞之下，賣出好價錢。

▍TOP 04 天秤座

天秤座2022下半年在工作上是很努力的員工，部份人也可能已經受到上司提拔而晉升。到了2023上半年，有機會因為穩定的工作而走入婚姻，同時有機會因為伴侶的幫忙，得到不少財富，在2023下半年更有機會因為商業合作，而有財富上的獲利，大撈一筆，這時除了商業頭腦、投資理財能有獲利，還有機會靠自己的創意得到貴人賞識而賺到不少錢。因此2023年只要人際關係不錯，就有機會賺到錢。

▍TOP 03 處女座

處女座2022年在跟別人合作或社交關係中，可能已經有不錯的成就，因此在2023年開始，跟別人的合夥有機會得到不錯的獲利情況，尤其在商業結盟之下，事業版圖有望更為擴張，營業收益提升更多。另外偏財運也較以往好，尤其是有風險的投機財，只要更大膽一點，有機會成為暴發戶。到了下半年不妨前往外地取財，財神會在離開家鄉的地方等你，多點努力、多點感恩，財運會經由你的福報而得來。

▍TOP 02 雙魚座

有些雙魚座可能在去年已經突破瓶頸，努力衝刺，因此有機會延續去年的好運，加上2023上半年，幸運星落於財帛宮，提升自我的認同感，心態更加正面，對賺錢很有想法，能在最佳的效率之下，賺到最大的收益。不僅能在社交中有貴人幫忙，也能為他人賺進不少財富，是個互利互惠的狀態，將會是朋友眼中的小財神。對於辛苦工作而得到的財富，也能善加利用於投資上，帳戶存款暴增，有機會當個小富翁。

▍TOP 01 牡羊座

牡羊在2022年沉潛了長達半年之久，期間更不斷修正內心狀態，2023年財運將會重新回到財帛宮的位置。首先在上半年，木星坐落於本命宮，這時的機運非常好，同時眼光看得很長遠，心態變得非常樂觀，做事也很極積，因此當木星到了財帛宮時，財運就開始一飛沖天，錢財滾滾而來，賺錢會很輕鬆，不僅正財運旺，商業投資理財也能精準的賺取獲利，財庫滿滿而無慮。