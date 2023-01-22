張善政與夫人張琦雅向在場信眾發放福袋。(楊宗灝攝)

國民黨主席朱立倫22日上午與桃園市長張善政合體至桃園慈護宮參香，朱立倫說，今天是農曆新年回到桃園參拜，最重要的是祈求風調雨順國泰民安，不談政治，祝福大家新年快樂。

張善政也和夫人張琦雅向在場信眾發放福袋。朱立倫祈求媽祖保佑全民平安健康，新的一年大家大發財。朱立倫說，桃園在張善政市長帶領之下市政會非常順利，桃園會大發展，祈求台灣國泰民安、風調雨順，國民黨勝利成功。