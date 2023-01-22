新竹市長高虹安（左）在關帝廟發開運小紅包 ，高興比「耶！」和小朋友合影。（羅浚濱攝）

柯文哲陪同發紅包 高虹安：新年新希望落實政見與承諾

新竹市長高虹安22日大年一由民眾黨主席柯文哲陪同拜廟發開運小紅包，她說，新年新希望就是能兌現在選舉期間給市民的政策和承諾，努力把各項公共工程過去的問題做好改進，努力落實！

高虹安說，在這幾次拜廟行程中，她希望今年新竹市能夠風調雨順、市民朋友健康平安，希望在市府團隊的努力之下，可以逐步實現她在選舉當中，給市民朋友的政見跟承諾，她非常希望在新年新希望中能達到。

高虹安並說，再來就是新竹市有許多公共建設，不管民意代表的紕漏或是選舉當中討論的，確實在流程上有疏失，需要好好改進跟檢討，她希望未來在市府團隊建立的監督SOP下，避免這類公共建設發生的舞弊或疏失，接下來需要努力把公共設施過去的問題或是現在的狀況，會好好在這一年來改進和努力落實。

高強安表示，她從小年夜開始已在6個廟宇發開運小紅包，22日有9個廟宇陸續發放，並會到新竹睽違四年的年貨大街，跟現場攤販鼓舞打氣。

高虹安很高興和回新竹家鄉的柯文哲一起發開運小紅包，指今年過年民眾願意出來走春的意願相當高，發放小紅包的行程，民眾都是大排長龍，相信新竹市民在走春活動當中，都能在工作勞累之中，獲得休息、舒緩。

高虹安並說，這次過年比較特別，就是把爸爸媽媽從台北接來新竹過年，等到走春行程到一個段落，也會帶爸爸媽媽到十八尖山等新竹景點去走一走、看一看。