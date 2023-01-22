懷疑遭測速照相 男持石塊丟照相桿 結果GG了

住在台中市西屯區的45歲沈姓男子，日前騎機車從南投欲返回台中，行經太平區長龍路4段時，因懷疑自己超速被照相，竟掉頭折返，還持石塊丟擲測速照相桿，導致照相器的外觀毀損，太平警分局調閱監視器發現沈男涉案，已通知他到案，並將依妨害公務罪法辦，沈男還得負起民事賠償責任。

太平警分局指出，日前頭汴派出所發現轄區內，設置在長龍路4段25巷口的固定式測速照相機外框毀損、破了個洞，立即調閱監視器了解公物損壞原因，赫然發現一名男子朝監視器丟擲石塊，經比對監視器內車牌等資料，鎖定沈姓男子並通知他到案說明。

沈男向警方表示，自己當天騎機車到南投找親友，返回台中時經過該處路口，原本騎機車經過，但聽到後方傳來「卡喳」的聲響，懷疑自己可能因超速被測速照相機拍照，想到接下來會收到罰單，心裡很生氣，才掉頭返回該處並持石塊丟擲測速照相機。

從監視錄影畫面可看到，沈男連續以石頭丟擲測速照相機外的罩子3次，導致其外框破了個三角形大洞，他告訴員警，拿石塊丟擲測速照相機後，心中怒氣消除，也對自己的行為感到後悔，願意賠償公物損失。

警方表示，雖沈男已有悔意，但他損壞執法公物為事實，仍依妨害公務罪法辦，另沈男還必須負起民事賠償責任。太平警分局分局長蔡慶星表示，長龍路沿線是超速、危險駕駛取締重點路段，呼籲民眾行經山區時減速慢行。