影》南鯤鯓國運籤「武媚娘賞花」 13年首支上上籤

台南北門南鯤鯓代天府今抽出國運籤「唐太宗令武媚娘賞花」，是上上籤。（呂妍庭攝）

台南北門南鯤鯓代天府今抽出國運籤「唐太宗令武媚娘賞花」，是上上籤。（呂妍庭攝）

台南北門南鯤鯓代天府今抽出國運籤「唐太宗令武媚娘賞花」，是上上籤。（呂妍庭攝）

13年來首支上上籤！ 南鯤鯓代天府國運籤出爐了

「台灣王爺總廟」台南北門南鯤鯓代天府新春抽國運籤是年度大事，今大年初一依例在五王殿前舉辦抽國運，第2支籤就以5筊抽出國運籤「唐太宗令武媚娘賞花」，廟方解讀，唐朝是開唐盛世，從籤意來看，今年的民生經濟一定向上發展，民生、經濟好了，自然國泰民安，而這支籤也代表國家興榮的時機開始，是上上籤，也是廟方13年來首支上上籤。

今早由南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰抽國運籤，由於南鯤鯓曾60支籤詩都擲無聖筊，也曾第1支籤就抽中國運籤，今11點抽國運籤現場早早就擠滿圍觀信眾，儀式開始沒幾分鐘，第2支籤就連擲出5聖筊，抽出今年國運籤第15籤．甲寅「唐太宗令武媚娘賞花」，籤詩內容「于今此景正當時，看看欲吐百花魁，若能遇得春色到，一灑清吉脫塵埃」。

總幹事侯賢遜說，南鯤鯓代天府的國運籤不論政治，只論民生經濟，「唐太宗令武媚娘賞花」這支籤有很好的寓意，因唐廟是開聖盛世，外邦都來朝拜，所以代表從今年開始，台灣的民生經濟一定向上發展，只要民生經濟好，一定國泰民安，政府只要把經濟顧得好，人民就會感受到的，強調這支上上籤籤是五王給大家的鼓勵，未來也會朝好的方向走。

南鯤鯓代天府2015年國運籤「武則天坐天」被解讀台灣出女總統，今年又抽出武媚娘賞花，信眾都嘖嘖稱奇。