新北市長侯友宜在今(22)日大年初一前往板橋慈惠宮、接雲寺參拜，祈求國泰民安、風調雨順、事事順心，並祈求觀音菩薩、媽祖保佑經濟能夠蓬勃起飛；對於蘆洲湧蓮寺昨(21)日晚間抽出的國運籤，解讀為侯友宜今年會獲得國民黨提名參選2024總統大選，對此侯友宜沒有正面回答，僅強調湧蓮寺是地方重要的信仰中心，大家齊心齊力為蘆洲、為新北市的繁榮永續打拚。

侯友宜表示，媽祖跟觀音是自己從小到大最重要的宗教信仰，尤其自己在故鄉嘉義朴子長大，每年初一都會到朴子配天宮拜媽祖，而自己家裡也有祭拜觀音佛祖，自己來新北市也非常感謝這兩位神明的庇佑。

他說，慈惠宮、接雲寺這幾年做公益慈善永不落人後，尤其是去年一年疫情很嚴峻的時候，都大力出錢、出力來照顧市民，更重要的是他們也是新北市很重要的宗教信仰力量，也是信眾香火鼎盛，讓我們的這個地方能夠社會祥和，期待今年大家能夠過一個平安的好年。

對於湧蓮寺昨出的國運籤，被解讀為侯友宜將角逐2024總統大選，侯友宜對此沒有正面回應，強調蘆洲湧蓮寺也是拜媽祖，更是地方非常重要的宗教信仰力量，不僅凝聚大家的向心力，這幾年也為新北市做出的很多公益慈善，給還捐給新北市一個包括運動中心、圖書館的公益慈善大樓。

侯友宜指出，在這樣的宗教信仰力量下大家齊心齊力為蘆洲、為新北市的繁榮永續大家打拚，所以非常謝謝湧蓮寺所凝聚的愛心力量，我們大家一起走，讓我們這塊土地會更好。

另外針對國民黨主席朱立倫到新北市林口參拜時，侯友宜沒有跟桃園市長張善政、台北市長蔣萬安一樣由東道主陪同；侯友宜則指出，其實朱主席跟新北市的淵源非常的深，他到哪一個寺廟來參拜，大家都非常的歡迎。

他表示，所以朱立倫在林口祈福，我們在別的廟宇祈福，大家都是希望能夠祈福來年都能國泰民安、風調雨順，每人的心願都是一樣，大家用同樣的心願為新北市、為這塊土地來祈福，讓人民可以過一個安居樂業的好生活。