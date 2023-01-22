家樂福新春福袋今全台開售，排隊人潮熱絡。（家樂福提供）

購買福袋者即可獲得「錢兔似錦」刮刮卡一張，提供100％中獎率。（家樂福提供）

家樂福新店店湧入人潮搶購福袋，現場邀請財神爺發送紅包袋。（家樂福提供）

家樂福2023新年福袋今（22日）上午10點開售，一早8點多全台各店便開始出現排隊人潮，目前全台已近完售，其中家樂福新店店也現場邀請財神爺發送紅包袋。

家樂福在今初一（22日）於全台量販、超市發送號碼牌，並開放顧客排隊購買，不限家樂福會員都可購買，每人限購一份，量販店每店限量100份、超市每店採限量販售，售價198元，商品內容物包含進口商品、零食、飲料、泡麵、自有品牌商品等，總價值超過500元。

這次福袋也加碼贈送：義大皇家劇院年度大劇奇幻之旅買1送1 優惠券、雄獅旅遊國內外訂房折扣300元優惠券。購買福袋者即可獲得「錢兔似錦」刮刮卡一張，提供100％中獎率，獎項共分為: 「財氣旺」區、「手氣旺」區、「運氣旺」區等3個分類大獎，光是「手氣旺」獎就有國內住宿、餐飲券與家樂福提貨券；而最期待的大獎則是價值達43萬元的夢幻極光＋郵輪主題的雙人之旅。

需於2023年1月30日23:59序號登錄截止前，至活動網頁輸入抽獎序號，完成登錄並完成相關資料填寫，將於2月6日公佈中獎名單。