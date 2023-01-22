NBA超級球星霍華德(Dwight Howard)本季重磅加盟桃園永豐雲豹職業籃球隊，不僅在台灣籃壇掀起旋風，也帶來熱度締造收視佳績。雲豹球團迎接農曆新年節慶，特地推出一系列「迎春豹喜」優惠活動，感謝球迷支持！

桃園永豐雲豹於去年11月19日在國立體育大學綜合體育館進行的本季主場首戰，擁有霍華德首度出賽助陣，創造收視率1.08排名有線電視第四名佳績，且網路賽事直播也衝高人氣，前兩場主場賽事更在T1聯盟官方YouTube頻道累積破百萬觀看次數。

因此，球團年節期間為回饋球迷本賽季支持，特別在桃園永豐雲豹LINE官方帳號推出「霍華德LIKE ! 迎春豹喜刮刮樂」活動，每天不同的霍華德限定周邊商品、雲豹商城1.2折優惠券、LINE POINTS邀請球迷朋友加入雲豹LINE帳號把豐富好禮刮中「豹回家」，活動將於1月29日截止。

雲豹商城迎接新春也祝福球迷朋友「豹富一整年」，至1月30日前全館優惠68折起，大年初一上架超值限量「BAG兔U福袋」歡迎球迷抽福袋，此外除夕到初五每日都有限量優惠商品，搶好康讓大家豹有感。

除此之外，2023年T1聯盟明星賽投票已經啟動，雲豹除了由本季場均23.8分、12.8個籃板的霍華德領銜參與票選外，後場派出盧捷閔、蘇翊傑、陳孝榕、鄭瑋；前場由林宜輝、羅振峰代表；洋將類別霍華德、艾夫伯(Michael Efevberha)、戴維斯(Deyonta Davis)入列，邀請球迷朋友於1月31日投票截止前到明星賽票選網站支持桃園「特有種」。