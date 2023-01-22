民進黨台北市議員王世堅、立委何志偉、立委高嘉瑜，因頻頻發言修理黨內同志，引起綠營基層不滿，甚至怒轟要開除幾人。對此，國民黨台北市議員徐巧芯昨（21）日提到，這三人全都是親賴人士，「親賴的本來人數就不多了，直接殺三個，我覺得蠻狠的！」

徐巧芯昨日在網路節目《全民平評理》表示，「煎尾魚」吵得沸沸揚揚，但她發現這些人有一個共同點，就是全都與副總統、民進黨新任黨主席賴清德的關係不錯，首先王世堅是眾所皆知的痛下蘇貞昌殺手的第一號人物；高嘉瑜是在賴最落魄的時候，仍陪著他掃街的人；何志偉則是很早就在幫賴跑民間社團與民間企業。

「何志偉真的幫賴清德在民間，這一年多以來累積了很多正面聲量！」徐巧芯透露，何只要到民間企業了解在地品牌狀況，約一周後賴清德就會寄發類似顧問聘書或獎狀等，讓在地企業覺得被看到，業者們真的很開心。

徐巧芯直言，連國民黨看到後都進行檢討，討論是否應該幫藍營政治人物多做敦親睦鄰的好事情，沒想到最後被鬥爭的卻是何志偉等人，「這三個人都是挺賴挺到『愛到深處卡慘死』的，很可憐」。