女單頭號種子也在澳網提前宣告出局了！當今球后兼今年澳洲網球公開賽女單頭號種子思薇雅蒂，22日爆冷以4比6、4比6不敵去年溫布頓冠軍，且在今年澳網只列第22種子的哈薩克女將芮芭琪娜，這是芮芭琪娜生涯首次闖進澳網8強，對手將是拉脫維亞選手奧斯塔彭科。

「這是非常艱難的比賽，我很尊敬思薇雅蒂，因為她的連勝紀錄與大滿貫成績，」芮芭琪娜賽後表示，「我想她今天表現很好，但我的發球也很出色，且在關鍵時刻發揮較好，才有辦法贏下這場比賽。就跟所有人一樣，我剛踏上球場都很緊張，但我也很快冷靜下來。」