醫師張振榕專攻肝膽腸胃科，豐富醫療經驗與幽默言談，讓他常受邀參加電視節目。每當年節期間，就是他備戰的日期，他苦笑說：「年後就是我最忙碌的日子，各種腸胃病例都會冒出來，人真的是很奇妙的生物，明明知道不能做，卻往往過量飲食。」過年期間難免大魚大肉，他特意提供幾個方法，讓大家過年期間能吃好又健康。

張振榕表示，過年間通常要解決的就是油脂與酒精的問題，吃了太多重油食物，更要均衡膳食纖維，多吃深綠色蔬菜，來幫助油脂的代謝。另外，親友聚會難免飲酒，他提供2個解除宿醉的小撇步，「不要空腹喝酒，很容易醉倒，但若隔天宿醉頭痛，可以喝點咖啡或吃黑巧克力舒緩，另外酒後第2天，可以喝富含電解質的飲料幫助代謝。」

他回憶過往在醫院值過年班時，就有幾個病患因為暴飲暴食，導致不可挽回的結果。他曾在過年接到一個80多歲的急診病人，平時靠低油低鹽來控制膽結石的問題，結果過年一個放鬆，沒控制吃太多，引發急性膽囊炎，幾乎快要敗血症。

張振榕緊急進行手術，從肚子穿導管到膽囊，將裡面充滿細菌的膽汁引流出來，才解除危機，80歲病人過年還挨皮肉痛，直喊太倒楣，張振榕希望大家能引以為戒，莫在大過年控制不住飲食而進醫院，樂極生悲。

身為醫師，張振榕平時飲食就會暗自計算卡路里，一邊吃一邊算，做好熱量控管。而在過年，他也有自己一套飲食控制規則，他稱之為「水庫理論」，他說：「我在過年的飲食，會以2天為一個單位，2天設好熱量攝取總值，今天若吃太多，明天就會減少，就像水庫蓄洪、洩洪的道理一樣。」過年期間，問他是否會苦口婆心，勸戒親友時時注意熱量嗎？他笑說：「我是很識相的，不會當掃興人啦！」