今晨5時許，國一北上127.2K苗栗路段發生1輛統聯客運與5輛自小客車連環撞車禍，釀成2死9傷的悲劇。第2輛自小客車的男駕駛表示，事故發生後車上3人下車幫忙指揮交通，獨留身體不舒服的孕婦在車上休息，沒想到後方發生連環車禍，導致她骨盆破裂，轉送至台北耕莘醫院治療。

第2輛自小客車男駕駛表示，當時車上共4人，其中1名是懷孕2個月的孕婦，事故發生時，車上3人下車幫忙指揮交通，獨留因為身體不舒服的孕婦在車上，坐在副駕駛後座的位置，沒想到過沒多久就發生連環車禍，留在車上的孕婦遭到波及，導致骨盆嚴重破裂、頭部也有受傷，緊急送醫後轉送至台北耕莘醫院檢查胎兒狀況。

這起車禍發生在今天清晨4點40分左右，一輛自小客車行經國道北上127.2公里頭屋交流道附近，突然失控自撞外側護欄，造成後方5輛車連環追撞。其中一輛載有21名乘客準備前往桃園機場的統聯客運，追撞前方自小客車後起火燃燒，被撞的自小客車蔡姓駕駛緊急逃出，不過副駕的52歲許姓女友及48歲楊姓統聯駕駛逃生不及身亡，共造成2死9傷。

據警方初步調查，自撞的女駕駛酒測值達0.34毫克，不排除是酒駕釀禍，目前正進一步偵訊中。

國二隊交通組長張明光說明，整起事故為1部營業大客車與5部小客車受影響，初步研判肇事經過為1部自小客車，行經該路段酒後駕車，先失控停於車道，影響後面5部車，造成連續擦追撞起火，導致憾事發生。

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