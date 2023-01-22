今日（1/22）是大年初一，也是癸卯兔年的開始，命理專家湯鎮瑋在YouTube頻道分享，在癸卯年生肖屬牛、龍、羊、雞和狗的人容易健康出問題，或有車關、血光之災等意外發生，建議可以透過捐血、中醫放血等方法化解厄運。

▎生肖牛

屬牛的人今年因為有災煞和喪門星，所以從2022年底到2023年初，比較容易遇到人生無常的事情，像是可能平時明明很健康，卻突然生了意料之外的病，所以如果發現身體有些小毛病，或是原本就有的老毛病，就要特別注意、重視，不要覺得忍一下就沒事了，否則容易忍出大病；屬牛的長輩也不要勉強去做做不到的事情，容易有跌倒的問題，平時要多加留意。另外人生無常也可能發生在周遭親朋好友身上，讓屬牛的人產生感慨或懊悔，沒有多陪伴在對方身邊。

▎生肖龍

屬龍的人在2023年有病符星，要把身體抵抗力養好，記得工作不要太勞累，一定要有適當的舒壓，也要多補充睡眠、適度運動，才能維持強健的抵抗力，否則容易有免疫系統失調、睡眠障礙等問題找上門，甚至是流行性的傳染病；此外屬龍的人也要特別注意泌尿系統和腸胃問題，平時不要憋尿，三餐盡可能按時食用，回歸正常的生活作息。

▎生肖羊

屬羊的人在2023年有白虎星入座，容易出現血光意外，在開車、騎車等交通方面要特別小心，也有一部分人是因為老毛病復發，需要面臨開刀的血光，因此屬羊的人在今年比較容易遇到和金屬有關的，像是切傷、割傷或撞擊等有關的意外事件。

▎生肖雞

屬雞的人在2023年正沖太歲，不管在情緒、生活或工作上，總是會有讓你覺得辛苦的壓力或責任必須要面對，所以建議一定要去安太歲，或是有一些花錢消災、捐錢等活動也可以參加；另外屬雞的人今年也容易有車關、血光之災，所以在從事較危險的運動或出門旅遊，要非常小心謹慎。

▎生肖狗

屬狗的人在2023年遇到晦氣星，盡可能不要去磁場不好的地方，像是賭場、聲色場所等，一旦去了就會破壞好運氣，也容易吸引讓你煩惱的事情上門，醫院和喪家如果非必要也盡可能少去，否則身上陰氣累積太多，可能會沖煞或有無形的陰氣纏身。

不過湯鎮瑋也建議，如果運氣不好或有血光之災，可以靠捐血、中醫放血、霧眉、行善布施等方法化解。