陳光復邀請澎湖鄉親可以到幾個網紅景點「走春」，林務公園管理所的花海，晚上的國際廣場燈光藝術節都是好地方，文化局演藝廳連續4天也有精彩的表演活動。（張茂雄攝）

澎湖農曆春節人潮最多的城隍廟春節一條街，今年在縣府同意下恢復舉辦，澎湖縣長陳光復22日上午到現場發放紅包，祝福澎湖鄉親來踩街、吃美食、玩遊戲，過一個好玩好吃好幸福的離島澎湖年。

澎湖過年的城隍廟春節一條街市集，一直以來是離島居民最期待的所在，由馬公市光明、建國、中正路、重慶街圍繞的封街式市集，都會湧入大量逛街人潮，前兩年受疫情影響停辦，今年疫情緩和，縣府同意恢復舉辦，由民間申請人依規申請路權，並規劃垃圾與環境清潔措施。

陳光復大年初一帶著300多個紅包到麥當勞前的路口發放，許多逛街民眾爭相討個好彩頭。城隍廟春節一條街將於1月22日大年初一至27日大年初六舉行，每天早上8點至晚上10點，陳光復歡迎鄉親年假期間前往城隍廟春節一條街市集，享受過年歡樂氛圍。

陳光復表示，希望城隍廟春節一條街能讓因疫情沉寂許久的民間經濟活動，能在兔年伊始的開春時刻，創造出長紅的業績，每個攤商都能賺大錢。澎湖鄉親除了城隍廟一條街之外，可以到西嶼的幾個網紅景點「走春」，林務公園管理所的花海也是好去處，晚上的國際廣場燈光藝術節更是好地方，文化局演藝廳連續4天也有精彩的表演活動，歡迎澎湖鄉親、返鄉遊子好好享受故鄉的春節活動安排。