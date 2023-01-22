中國知名衛生專家吳尊友21日發文說，中國解封後已經有80％的人口感染過新冠病毒，外界所擔心的春節旅行將會引起更大規模的病毒感染可能性很小。但是，據路透報導，中國各地火葬場超負荷運轉的情況並沒有緩解，它們還在不惜重金緊急採購設備和物資以應對遺體大量積壓的問題。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友21日在微博上發表文章說，春節期間流動人口高達50億人次，超過了中國官方之前預計的20億人次的一倍半。吳尊友警告，這種規模的人口流動可能會加劇疫情擴散，在局部地區導致感染人數上升。

而好消息是，吳尊友說，目前中國已經有大約80％的人感染過病毒，所以在未來2-3個月內爆發大規模疫情反彈或者第二波疫情的可能性很小。

但另一方面，在過去這一個多月裡究竟有多少人染疫死亡，是個非常敏感的話題，中國官方一直沒有公布真實的染疫死亡數據。

美國之音引述英國健康數據分析公司「Airfinity」1月11日預測，中國的第一波新冠疫情在1月13日面臨首波峰值，單日染疫人數達到370萬人。隨後約十天，單日死亡也將達到峰值，每天新增2.5萬死亡病例。這使去年12月7以來的染疫死亡累計高達58.4萬人。

Airfinity預計，中國全境至4月底累計染疫死亡病例將達到170萬人。

Airfinity在1月16日給出新的中國疫情評估是，中國第二波疫情峰值將在3月3日出現，屆時每天的感染人數可能達到每天420萬人。而在第二波疫情高峰期間，農村地區將受到更大的影響。

據路透報導，另一個普遍的事實是，中國許多地方的殯儀館和火葬場超負荷運轉的狀況並沒有緩解，相反這些地方還在通過各種途徑採購火化爐、遺體冷藏櫃等設備和物資。

報導稱，廣東汕頭市的一家殯儀館最近發出信息，「緊急採購兩座火化爐」。四川自貢市的一家殯儀服務中心說它們的柴油供應「幾乎耗盡」，需要購買19萬6230升柴油。這個數字比這家中心年均採購量高出40％。

這兩家殯儀館在採購通知中都沒有提到新冠死亡人數太多是導致它們必須擴大火化能力的原因。但是，自從中國放開疫情管控之後的一個多月裡，全國許多省份和城市的殯儀館和火葬場都出現了各種各樣的設備和物資極為短缺的問題。它們不斷增加開支，購買屍袋、冷藏櫃、運屍車、火化爐等。

安徽安慶市殯儀館的採購文件顯示，它在12月19日至1月4日花了大約160萬元人民幣採購了兩部大車運送靈柩、增加電力供應和遺體冷藏櫃。採購招標文件說，這家殯儀館的冷藏櫃無法滿足業務需要，急需採購30個單抽屜冰櫃。

安徽小城市界首市也採購了類似的設備和物資。採購招標書說，界首市最近的火化業務量在持續增加，殯儀館的屍體冷藏櫃無法滿足需求，因此急需購買30台一體式三門冷藏櫃，總費用在40萬元人民幣左右。

廣東以及汕頭的殯儀館在12月7日和1月6日之間為採購相關物資花費了1.3億多元人民幣，遠遠超過前一年同期的9000萬元人民幣。