年僅10歲的童姓女童今天過生日，幸運抽中價值52萬元的台中新光三越福袋最大獎。(業者提供)

今天是大年初一，各大百貨公司也舉行新春福袋抽獎活動，台中新光三越最大獎為1克拉鑽墜，市價約52萬8000元，結果由今天過生日、年僅10歲的童姓女童帶回家；女童的媽媽開心說，沒想到會抽中最大獎，真是新年的大紅包。

台中新光三越一早開門即有舞龍舞獅，現場年味相當濃。業者首次推出「邁向好運兔GO福袋」、「嚮往旅遊兔GO福箱」雙款福袋預購，並於大年初一公開抽獎，今年最大獎為1克拉鑽墜，另有台北飛東京來回機票及智慧電動車、運動養生椅等。

抽獎活動上午登場，透過機器選出5名幸運者，分別從抽獎箱內抽出1顆金球，5人一起打開金球，主持人高喊「是誰？是誰抽到鑽墜？」淡定的童小妹低聲說「是我」，現場氣氛嗨爆。

抽中大獎的女童母親說，福袋預購時只有買1個，今天全家一起到現場領福袋、逛街，因女兒今天生日，全家決定由她代表抽獎，沒想到會抽到大獎，應該會把鑽墜賣掉換現金。