海峽離岸風場利用100%可回收的鐵製結構搭配當地植栽點綴，將海上風機意象具體帶到民眾面前，更於1月28日以及2月5日規劃「順風來電 - 親子闖關遊」環境教育活動，盼帶給鄉親朋友有趣又充實的春節出遊體驗。（業者提供）

由天豐新能源與本土開發商力麗集團合作成立的海峽風電公司參與「2023花在彰化」活動，於1月22日至2月5日在彰化溪州公園舉辦「風能暨環境教育展」，以「海峽離岸風場 ‧ 順風來電」為主題，將風能流動意象與再生能源知識融入展場設計中，利用100%可回收的鐵製結構搭配當地植栽點綴，打造兼具綠意與綠能元素的花藝展區，現場更規劃為期兩天的「順風來電 - 親子闖關遊」，透過遊戲互動帶給民眾有趣又充實的春遊體驗，歡迎鄉親朋友趁著春節假期到彰化參與這場結合藝術、生態和綠能新知的永續嘉年華！

天豐新能源董事長王雲怡表示：「海峽離岸風場位於彰化芳苑外海，是政府公告的第28號場址，離岸約14公里以上，共獲配600MW的開發權，目前正積極籌備施工前的相關作業。今年很高興參加「2023花在彰化」企業佈置活動，採用彰化當地花農用心栽種的植物，並透過展場設計與環境教育活動推廣風能與生態知識，結合花藝與風能意象，希望藉此祝福鄉親朋友新的一年豐收圓滿、『順風來電』！」

展期中特別規劃「順風來電 - 親子闖關遊」環境教育活動，將在1月28日（大年初七）以及2月5日（元宵節）舉行，現場安排多項的互動體驗，包含1月28日「百人彩繪風機活動」由現場藝術助教免費指導民眾在風機模型上使用壓克力顏料恣意揮灑創意、創作出獨一無二的彩色風機；2月5日則特別邀請台灣自然研究學會EIET遊戲解說營，規劃六項精彩的生態與科學遊戲，讓大朋友與小朋友都能透過遊戲互動了解海洋生態與再生能源知識，同時，在活動當天完成指定任務，即可獲得特製風機餅乾與「順風來電新年賀卡」，期待在春節期間與在地鄉親一起同樂。

此外，作為離岸風電產業的一份子，海峽風電公司積極落實綠能環保理念，展區以100%可回收的鐵製品作為主要結構，結合風能概念與在地花藝特色打造絕美打卡景點，並設計出可隨風轉動的風機裝置藝術，將海上風機意象具體帶到民眾面前，展開一場活潑有趣的再生能源探索之旅，歡迎鄉親朋友一起參與、為春節出遊增添樂趣！