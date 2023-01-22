昔日的男網天王安迪莫瑞（Andy Murray）止步於澳網男單第3輪，遭到西班牙選手包提斯塔（Bautista Agut）以6-1、6-7、6-3、6-4擊敗，但他並非黯然退場，觀眾以巨大的歡呼聲讚賞他的奮戰不懈，彷彿他才是此戰的贏家。包提斯塔自嘲說：「觀眾還真是喜歡安迪，也許下一輪可以給我一點點支持？」

莫瑞在足以威脅職業生涯的傷勢之後回歸，首輪在五盤大戰拍退義大利對手貝雷提尼（Matteo Berrettini），耗時將近5小時。次輪他碰上地主選手柯基納吉斯（Thanasi Kokkinakis），居然鏖戰5小時45分，從墨爾本當地時間晚上打到隔天凌晨4點。最後對包提斯塔這一場也打了3小時29分，已經是最快結束的一場了。

這種連日大戰就是鐵人也受不了，莫瑞說：「我的腳不太舒服，我的腿還可以，我的下背部和我的發球都有問題。」全盛時期的莫瑞是以防守反擊著稱，往常打得愈久對他愈有利，如今他大概沒有體力這樣耗下去。包提斯塔說：「跟安迪打大滿貫很辛苦，他太懂比賽，我很高興我克服了緊張和情緒。」兩人2019年澳網也是大戰5盤，莫瑞拿下兩盤搶7，決勝盤體力不濟落敗。

莫瑞說：「你永遠不知道何時會結束，我想要繼續這樣打網球，在盛大的舞台和世界頂尖高手較量，我很肯定我有實力可以闖過第3輪。」