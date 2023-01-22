日本首相岸田文雄今天在電視節目上表明，待日本央行日本銀行總裁黑田東彥4月8日任期屆滿後，日銀總裁將會換人，至於後繼人選的部分，預計2月向國會提出人事案。

日本富士新聞網報導，岸田說，黑田任期到4月8日，會在考量4月時經濟狀況的情況下，「誰適合接任，接下來必須進行判斷」。

日銀總裁人事案必須經國會行使同意權，岸田說，「等確定人選後將向國會提出」；考量國會日程等因素，預計將在2月向國會提出人事案。

另外，有關日本政府與日銀在前首相安倍晉三執政時所決定的政策協定，岸田被問到是否會進行修正時說，「這要等新任總裁確定後再來談，現在沒有任何決定」。今天播出的內容為1月19日預錄。

黑田2013年3月上任至今，已創在任最久的日銀總裁紀錄。他2022年11月在參議院委員會上被問到是否有意續任時說：「就我個人的感想來說，從上任以來到明年4月，兩個任期合計就要滿10年了，個人完全沒有想要再被任命。」（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120122