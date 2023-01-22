溪州公園「花在彰化」多采多姿，有好想兔造型大型裝置藝術。（吳敏菁攝）

溪州公園「花在彰化」多采多姿。（吳敏菁攝）

溪州公園「花在彰化」多采多姿。（吳敏菁攝）

溪州公園「花在彰化」多采多姿。（吳敏菁攝）

溪州公園「花在彰化」多采多姿。（吳敏菁攝）

新春走春第一名牌，溪州公園「花在彰化」大年初一盛大開幕，今年以「夢遊鮮境」為活動主題，由「花仙子」帶領大家到各角落漫步奇幻花海、急流鮮境、樹林冒險與皇家花園間，吸引遊人如織，看到彰化農業的鮮活多采多姿。

「花在彰化」從22日、大年初一至2月5日、元宵節，每天上午9時至下午6時在彰化縣溪州公園、田尾公路花園、北斗美食商圈盛大登場。縣長王惠美表示，春假何處去，彰化是最好的選擇！白天來溪州公園賞花、晚上到八卦山賞燈。

溪州公園是大安森林公園4.7倍大，花在彰化內容精釆，有好想兔裝置藝術、花卉展覽、庭院展、以及非常多的彰化優鮮產品在等大家，彰化縣農會和26鄉鎮市農會總幹事及非常多農業團體大家齊心投入，呈現了春來花發好運發，看不完花團錦簇、走不完林間、花徑，帶給每位遊人無限驚喜和好采頭。

園區除了有豐富的花卉園藝造景、花果廊道，還有好想兔造型大型裝置藝術、漂浮裝置藝術、彰化優鮮農產品展售，還安排休閒農遊展、工商產業暨美食展、手作DIY活動、藝文團隊、學校、社區帶來精采表演節目之外，下午3點假期的時候還有輕航機飛行表演，很適合大小朋友一起來。

王惠美表示，今年主打「白天到溪州公園賞花，晚上到八卦山賞燈」，再加上田尾是個開放式花園，田尾休閒農業區及田尾公路花園中有非常多的店家結合這次活動，以上三個地方選二個地方與指定物拍照，在3月6日前上傳至活動網站(https"//www.2023ch.com.tw/)，就可參加摸彩，獎項包括IPHONE 14、IPAD、SWITCH及好想兔專屬好禮等，歡迎大家一起白天賞花、晚上賞燈，歡迎一起來揚眉「兔」氣，旺全年。