又是酒駕肇禍！國1北上127.2公里苗栗頭屋路段，22日大年初一凌晨發生2死9傷車禍悲劇，酒駕的女姓駕駛疑精神不濟，自撞外側護欄後，造成後方5車連環車禍，其中統聯客運撞上前方轎車，轎車尾部油箱破裂起火燃燒，統聯楊姓司機和轎車右前座的許姓婦人受困車內，當場命喪火窟，並有9人受傷送醫。

起火原因曝光！國道統聯追撞轎車「後油箱位移破裂」延燒。(讀者提供)

國道警方初步調查，這起車禍發生在22日清晨4點40分許，一輛白色轎車行經頭屋交流道附近時，突然失控自撞外側護欄，隨後車身橫跨到外側車道，後方蔡姓男子見狀急踩煞車，被要開往桃園機場的統聯客運遊覽車撞擊。

統聯客運追撞蔡男轎車後再撞擊白色轎車，後方又有3輛轎車陸續追撞，蔡男轎車被遊覽車撞擊後油箱破裂，車尾起火燃燒，並延燒到統聯的遊覽車，蔡男緊急逃出，遊覽車上21乘客也迅速下車。

統聯客運48歲楊姓司機和坐在轎車右座的52歲婦人，困在車內，現場民眾聽到車上有人在叫！但火勢相當猛烈，蔡男轎車和遊覽車頭迅間陷入火海，2人逃生不及，當場命喪火窟。

車輛起火燃燒的蔡男表示，他看見前方一輛車子因自撞打橫，馬上緊急踩煞車，一旁女性友人驚呼「後方有車」，統聯客運就撞上，他趕緊從駕駛座爬出，但坐在副駕駛座的女性友人則沒能逃出。

國道警方表示，統聯遊覽車上21名乘客沒有人傷亡，是不幸中的大幸，統聯客運隨後緊急安排接駁車，將21名乘客載往機場。

苗栗消防局調派車輛到現場滅火救援，9位民眾受傷送醫，大部分是擦、挫傷，均無生命危險。國道警方初步調查，自撞的女駕駛酒測值高達0.34毫克，已達危險開車程度，依法將全案移送檢方偵辦。

苗栗消防局到場進行調查，研判火燒車的原因可能是油箱破裂引起，因轎車被統聯客運後方高速撞擊，造成油箱位移及破掉，撞擊時產生的高熱就燒起來，再燒到後方遊覽車，造成2死9傷悲劇。

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