歌壇天后李玟（Coco）日前遭爆加拿大籍老公Bruce三度出軌，讓她氣到半年前就搬離愛巢，目前處於分居狀態，近來曬出的近況照中，只見她不僅面容憔悴，身形更是明顯消瘦，也讓網友紛紛留言關切，對此，她也罕見親自回覆。

李玟去年跨年夜回顧2022年發生的種種，其中幾張照片只見她站在體重計上，暴瘦到只剩下42.3公斤，此外，身上還掛著引流袋，讓外界好奇是否健康狀況亮起紅燈，隨後遭港媒爆料加拿大籍富商老公Bruce多次出軌偷吃嫩妹，加上視如己出的兩個繼女，得知此事後竟漠不關心，讓她徹底心死搬離愛巢，目前夫妻倆處於分居狀態，婚姻狀況處於緊繃狀態，不過她始終未對此事正面回應。

李玟近況照曝光，只見她雙頰凹陷，身形消瘦到宛如紙片人。(圖／微博)

李玟前天在微博上傳一段影片，只見她正和工作人員開會討論演唱會細節，雖然開心對著鏡頭擺出甜笑，但明顯看出不僅雙頰凹陷，身形更是消瘦到宛如紙片人，連身上合身T恤穿起來都略顯寬鬆，立刻引發諸多網友關心，對此，她僅低調回覆：「如果你只愛一個人的美，那麼這個愛不是真的，愛是愛他的心，他代表的是什麼。全新的我就是要做最真實的自己，感謝那些喜歡的，我感恩有你。如果不喜歡的也無所謂，謝謝參觀」，依舊未正面說明發生何事。

李玟留言回應外界關心。（圖／微博）

二姊Nancy日前被問及李玟近況時，僅表示這是她的隱私，不方便回應私人事情，更強調不說就是有自己的原因，呼籲所有人「你們就放過她支持她」。