台中市111年在全民運動會成功完成四連霸。(台中市府提供)

台中市運動風氣盛行，市府推動「酷運動、酷城市」展現豐碩成果。台中市政府運動局指出，去年職棒總冠軍戰掀起國人棒球熱潮，中信兄弟以台中主場的門票一票難求，更在封王夜創下2萬人滿場紀錄；此外，台中代表隊近年在體壇頻傳佳績，台中市連續6年獲教育部體育署頒發運動i台灣「績效特優縣市」。

運動局指出，中信兄弟去年成功奪下二連霸，並與市府合力舉辦封王大遊行，吸引超過15萬人湧入台中市區歡慶；此外，籃球、排球、足球等在地職業隊伍持續辦理賽事吸引球迷入場觀賽，成功帶動城市運動風潮，優秀戰績締造城市光榮感。

運動局長李昱叡表示，台中市去年以總積分184.6分榮獲全民運動會全國第一總統獎，締造超狂紀錄，高達70面金牌勇奪隊史上最多金，市長盧秀燕也親自頒總獎金7190萬給各代表隊獲獎教練、選手；此外，台中市在111年全國中等學校運動會同樣再創歷史紀錄，奪下二連霸，運動成就再創高峰。

運動局表示，台中選手在賽場上表現亮眼，市府也積極扎根基層，推展全民運動，連年辦理上千場次的體育活動；另也推動重要的運動建設，包括台中巨蛋體育館、全國首座足球運動園區、打造10座全國首創的「國民暨兒童運動中心」等，透過軟硬體的推動，期盼帶動運動風氣。

運動局強調，近年多項運動賽會與盛事在台中舉行，如睽違10年重返台中、將在3月登場的2023世界棒球經典賽，2022亞洲唯一台灣首度舉辦的Red Bull紅牛飛行日、吸引超過6萬人湧入；市府首度承辦111年全國身心障礙運動會，台中市也以地主之姿勇奪百面金牌。