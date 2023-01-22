特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）遭質疑內線交易。外媒披露，去年12月中馬斯克出售近近2200萬股的特斯拉股票，但1月初特斯拉隨即公布全球交車量未達設定目標等不利股價上漲的消息，此舉被認為有內線交易疑慮，但目前美國證券交易委員會（SEC）未有相關調查動作。

綜合外媒報導，馬斯克在去年12月12至14日之間，以每股163美元的價格出售特斯拉股票，套利約36億美元，但特斯拉在1月2日公告全年交車量未達標的訊息，使得股價摔至108美元左右，如果馬斯克沒有在去年12月就賣掉股票，價值將減少12億美元。

報導提到，企業內部人士若預設買賣股票的交易時間表（10b5-1計畫），並按表操課，將可以避免違反SEC的規定，目前尚無法得知馬斯克去年12月中賣股的行動是否遵守10b5-1計畫。

曾在國會就內線交易事件作證的杜克大學證券法教授James Cox表示，「SEC應該會對此事產生興趣，問題在於馬斯克知道些什麼嗎？以及他賣股時市場的心態或反應又是什麼呢？」