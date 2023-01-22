伴隨市場預期大陸防疫鬆綁解封，有利拉抬油市需求，國際油價攀揚表態。中油表示，因雙重平穩機制啟動及配合春節穩定物價政策，油價「只跌不漲」，本週汽、柴油各吸收1.2元及1.4元；23日凌晨零時起汽、柴油均持平、不調整。

為此，中油參考零售價格維持92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升27.8元。

受市場預期美國受通膨逐漸下滑將縮小升息幅度及中國全面解封有望帶動用油需求，帶動油價上漲；中油本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲4.48美元，新臺幣兌美元匯率升值0.132元，國內油價依公式計算漲幅4.18%。

中油指出，按浮動油價機制調整原則，國內汽、柴油原應每公升各調漲1.2元及1.4元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收0.5元及0.6元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升再各吸收0.3元。

另依春節期間穩定物價政策(1月16日至1月29日，汽、柴油依上漲不調、下跌調、「只跌不漲」原則辦理)，汽、柴油各再加碼吸收0.4元及0.5元，合計汽、柴油各共吸收1.2元及1.4元，國內汽、柴油實際價格皆不予調漲。