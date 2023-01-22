史上首位全票通過名人堂，美國職棒大聯盟最後一位披上42號球衣的前洋基守護神Mariano Rivera將於中國信託獨家冠名贊助世界棒球經典賽臺中A組預賽開幕戰(中華隊對巴拿馬)開球， Metallica的名曲「Enter Sandman」將在臺中洲際棒球場響起，悍創運動行銷表示在這時宣佈Rivera的到來是帶給全臺灣球迷的新年禮物。臺中市長盧秀燕也竭誠邀請全臺球迷一同關注世界棒球經典賽，全球第一場賽事3月8日即將在洲際棒球場登場！

Mariano Rivera於巴拿馬出生，大聯盟生涯拿下史上最多救援次數652次，是當年紐約洋基隊陣中的王牌守護神，2019年破紀錄成為史上第一位100%得票率全票入選美國棒球名人堂的球員，也是美國職業棒球大聯盟在傳奇42號Jackie Robinson球衣退休之後最後一位穿上這件背號的選手。

Mariano Rivera將於經典賽期間抵達臺灣，3月8日為中國信託獨家冠名贊助世界棒球經典賽開幕戰開球，途中將會有台灣運彩公益棒球教室與講座等系列活動，同時在3月8日經典賽開幕戰現場也將舉辦唯一場次簽名會讓球迷有機會與River零距離互動，

Rivera在臺相關行程將同步更新於悍創運動行銷官方臉書專頁及IG粉絲頁面，敬請球迷期待。