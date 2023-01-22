2022年下半年以來，大陸地方銀保監局領導官員調整不斷，尤其是紀委書記一職，變動頻頻。據澎湃新聞報導，自2022年下半年以來，至少已有16地銀保監局紀委書記進行了調整，包括天津、山西、吉林、上海、安徽、山東、湖南、廣東、海南、重慶、四川、西藏、甘肅、寧夏、大連、青島等銀保監局。

從人員調整來看，地方銀保監局紀委書記跨省調任佔比最多，也有銀保監會相關部門處室負責人赴地方任職，還有地方銀保監局相關處室負責人內部升任或跨地域升任。

去年第三季，廣東、河北、山東、寧夏等地銀保監局網站披露的信息顯示，有多名局領導跨省任職，其中多為紀委書記。例如，西藏銀保監局紀委書記郜秀峰出任寧夏銀保監局紀委書記，安徽銀保監局紀委書記鄭子凱調任廣東銀保監局紀委書記。

鄭子凱調任廣東後，接替他的是寧波銀保監局排名第一的副局長陳紅。而西藏銀保監局紀委書記則由李建國出任。在此次履新前，李建國為貴州銀保監局人事處（黨委組織部）處長。

也有一些地方銀保監局原紀委書記，在調整後出任副局長職務。天津銀保監局原紀委書記孫世重調任山東銀保監局副局長後，山西銀保監局紀委書記李克川接任天津銀保監局紀委書記一職。吉林銀保監局紀委書記趙江則調任河北銀保監局排名第一的副局長。目前，吉林銀保監局暫未披露新任紀委書記情況。

李克川赴任天津後，山西銀保監局紀委書記一職則由重慶銀保監局紀委副書記、紀委辦公室主任左鵬升任。

值得注意的是，山西銀保監局網站局領導頁面還顯示，1965年出生的甘肅銀保監局黨委委員、紀委書記聶安已調任山西銀保監局二級巡視員。不過，甘肅銀保監局網站局領導頁面仍未更新新任紀委書記的情況，目前還顯示紀委書記為聶安。

山東銀保監局除了迎來副局長孫世重外，還迎來了新任紀委書記李航。而山東銀保監局原紀委書記田寶，則已出任遼寧銀保監局黨委副書記、副局長。

今年1月，地方銀保監局紀委書記調整則更為頻繁。海南、湖南、四川、上海、重慶等銀保監局紀委書記相繼調整。

具體來看，海南銀保監局原紀委書記李偉華出任湖南銀保監局紀委書記，湖南銀保監局原紀委書記孫小波則調任四川銀保監局紀委書記，四川銀保監局原紀委書記陳志法調任上海銀保監局紀委書記。

海南銀保監局紀委書記則由1985年出生的侯柏芳出任。此前，她任職於廣東銀保監局，為該局農村中小銀行機構監管處處長。在目前官方披露的地方銀保監局局領導信息中，侯柏芳為唯一一名「85後」。侯柏芳於1985年10月出生，湖南安仁人，碩士研究生學歷，擁有經濟學碩士學位。

重慶銀保監局新任紀委書記為大連銀保監局原紀委書記白珍。大連銀保監局網站暫未更新新任紀委書記的簡歷，但據澎湃新聞獲悉，該局新任紀委書記或出自銀保監會辦公廳。

重慶、上海兩地銀保監局紀委書記調整後，此前擔任重慶銀保監局紀委書記的許曉徵已赴銀保監會普惠金融部任職，曾任上海銀保監局紀委書記的姚勇也回到銀保監會任職。

此外，湖南銀保監局紀委辦公室主任廖暉則跨省出任青島銀保監局黨委委員、紀委書記，接替「80」後徐一臻。