今清晨4點左右，國道1號苗栗北上路段發生一起6車追撞事故，造成2死9傷悲劇，國道警方初步研判，事故原因是其中1輛自小客車女駕駛酒駕自撞外側護欄後停在外側車道，後方車輛閃避不及追撞，統聯客運和1輛自小客更因此起火燃燒，為防止民眾酒後上路，國道警察春節連假期間將規畫路檢勤務，取締酒後駕車違規，專案路檢勤務今正式展開。

第8公路警察大隊指出，春節期間原勤務以交通疏導為主，因苗栗2死4傷憾事發生，又鑑於春節連假為家庭團聚時刻，聚餐小酌在所難免，為防制民眾酒後駕車造成自己或其他用路人的危險，已規畫路檢勤務取締酒後駕車違規，今天開始就會不定點、不定時進行路檢，請民眾行經路檢點時配合停車，並搖下車窗受檢。

第8公路警察大隊提醒，酒精代謝率因人而異，飲用酒類後休息時間不足，體內仍會殘留酒精，影響行車安全，呼籲各位用路人切勿酒後駕車，「酒駕一時，後悔一世」，「拒絕酒駕，平安回家」