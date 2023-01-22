巴西拳手邦芬姆（Ismael Bonfim）在22日的UFC 283大戰演出精彩KO勝，他以一記猛烈膝擊解決了對手麥金尼（Terrance McKinney）。第2回合剩餘兩分多鐘，被逼退到鐵籠邊的麥金尼情勢不利，做出錯誤判斷，遭到邦芬姆飛身膝擊正中頭部！麥金尼當場倒地不起，裁判隨即宣布比賽結束，邦芬姆摘得加盟UFC的首勝。

邦芬姆這發膝擊被稱讚是史上最佳KO之一，至少也是今年最佳KO。主要是麥金尼當時狀態不佳，前面他才遭到邦芬姆右拳重擊，護牙套都被打飛了，已經昏昏沉沉，這時邦芬姆忽然往前竄，作勢要用右膝攻擊，結果是一發強大的左膝擊，打在麥金尼腮頰上，這一擊非常響亮，網友形容是木棒打在棒球上的聲音，簡直是敲了全壘打一般。

麥金尼是有經驗的拳手，賽前累積3勝1負，但他明顯不是邦芬姆的對手。針對這發精采KO，邦芬姆是早有預備的，他和教練特訓了200下膝擊，「我們知道結果會這樣的，我可以在第2或第3回合撂倒他。」當晚的最佳比賽並不是這一場，不過邦芬姆獲選「最佳表現獎」，額外抱走5萬美元獎金。