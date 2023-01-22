初二寒流即將報到，許多人趁新年領紅包採購新衣，一名網友昨天到百貨公司想買防風衣，結果發現有標GORE-TEX牌子的外套一件要價一萬多左右，比厚大衣還貴，質疑搶錢嗎？

原PO在PTT發文，21日逛百貨公司尋找有防潑水功用的防風衣，看很多防風衣都打著GORE-TEX的牌子，一件要一萬多、甚至兩萬元，便宜的也要 8、9千，直呼「搶錢阿，是黃金做的嗎？」薄薄一件防風防水衣賣一萬多 ， 比很多厚重大衣還要貴，好奇「現在防風衣， 怎變那麼貴阿，有掛嗎?」

問題一出，不少網友紛紛留言：「越輕薄越貴你不知道嗎？」、「你可以買輕便雨衣」，並有人指出GORE-TEX是貴在哪裡「你買一件就知道差在哪了，寒流7度穿這個，裡面短袖騎車完全不冷」、「能保暖防潑水係數高又能排熱，一萬多塊算是很便宜了」、「冬天去歐洲只需要穿GORE-TEX那件就夠」、「GORE-TEX是薄膜，小雨透不進、汗能透出，非登山也不一定要用到超薄防風衣」。

但也有人表示買了GORE-TEX不常穿其實很浪費，「很多人不知道防水材質有壽命，大約5年不到，然後一年穿沒兩三次，丟洗衣機壽命再折半」，認為買其他品牌也堪用「台灣買個UQ就夠用了吧」「我迪卡儂3000元的都能去北海道-18度了」、「找有防潑水塗料的。」 GORE-TEX是美國W.L. Gore & Associates公司的註冊商標，是1976年發明的防水透氣性布料，常用在登山及禦寒等戶外衣著上。