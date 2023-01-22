新竹縣長楊文科22日大年初一偕同夫人甘秀美和縣府一級主管，回到故鄉峨眉鄉隆聖宮參拜，祈求新的一年風調雨順，並發送兔年紅包，向民眾道賀新年快樂，在地近百歲耆老、外縣市民眾都來領取紅包，在地客家八音團峨眉采秀八音團的精彩演奏下，現場喜氣洋洋!

楊文科隨後與同是峨眉人的前縣長邱鏡淳等人，至天恩彌勒佛院參拜，祈求縣政工作順利推行、國泰民安、風調雨順。

楊文科走春最後一站，到新竹縣2022年冬季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑比賽、全國優質東方美人茶評鑑比賽雙雙拿下「特等茶王」的楊隆茶行品茶，行銷為新竹縣重要特產的東方美人茶，歡迎全台鄉親來新竹縣走春，採買新竹縣特產作為特色伴手禮。

茶農楊瑞隆說，東方美人茶的嫩芽被小綠葉蟬吸食後，由茶農手採一心二葉的茶芽，並經手工技術精製，製成的茶帶有天然的蜂蜜香與熟果味，外觀呈現條索狀、白毫肥大，葉部呈白、青、紅、黃、褐五色相間，今年受氣候影響，冬茶總產量相較過去減少一些，品質仍優秀，是年節送長輩首選伴手禮之一。