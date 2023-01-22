56歲「凍齡美魔女」胡文英，先前上節目爆料被小26歲鮮肉追求後聲名大噪，經常在社群網站分享火辣養眼照的她，昨(21日)趁著除夕更是放出大絕，幾近全裸扮成「人體鞭炮」，還在神秘三角洲地帶貼上春聯，讓人充滿無限遐想。

胡文英在臉書曬出扮成「兔女郎」拜年的辣照，只見她上半身赤裸僅穿著紅色內褲站在陽台，絲毫不怕被人發現裸露的樣子，接著在傲人北半球上各自掛著一串鞭炮，並用吊飾遮胸前兩點避免走光，隨後在下半身的紅色丁字褲前貼著春聯，並對著鏡頭擺出各種撩人POSE，加上全身雪白肌膚一覽無遺，破尺度的養眼照等同送給網友的過年福利，讓所有人眼睛狂吃冰淇淋。

胡文英也不忘獻上新年祝福：「除夕夜團圓夜，來一組勁爆的兔女郎春聯鞭炮裝，祝大家揚眉兔氣，happy 兔you，新年快樂」，對此網友紛紛回應：「美魔女新年快樂」、「身材真的保持的好好哦」、「只能說明天新聞又有妳了」、「這是我喜愛的身材」、「身材苗條超級火辣，我超喜歡的你」、「你再玩下去我的鼻血真的不够用」、「姐姐太辣了」。

十分懂得製造話題的胡文英，日前也曬出「上空煮年菜」的照片，只見她上半身赤裸圍著黑色圍裙，下半身穿著藍色蕾絲小褲，飽滿渾圓曲線及蜜桃翹臀全被看光，加上回眸望著鏡頭的放電眼神，再次掀起網友討論話題。