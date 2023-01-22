財富女神王宥忻首重新年傳統，家中晚輩要在除夕夜跪拜領紅包、道賀吉祥話表達對長輩的感恩，今年非常特別連萌獸麥可都要恪守家規跪拜感謝。王宥忻開心說：「從小培養感恩的心很重要，因為感恩的心離成功最接近，不管是對爺爺奶奶或是爸爸媽媽，透過感謝讓每次大家相聚的時候，就充滿幸福和愛的氛圍。今年特別安排了麥可的跪拜儀式，不過領的不是錢，是紅蘿蔔」。

王宥忻回想起小時候家裡開土雞城，每到過年時間就特別忙碌，看著一桌桌的客人團聚，王宥忻在送餐的時候會露出真誠的微笑一一祝福新年快樂，也因此練就了愛笑和嘴甜的特質。王宥忻說：「分享財富女神的開運秘方就是：大家都喜歡看到愛笑的人，因為愛笑的人充滿能量的也會帶來一整天的好心情和好運氣，當情緒低落時想想美好的事物、你愛的人或寵物讓心情轉換。」

王宥忻分享開運秘方，萌寵草泥馬跪拜超搶鏡。（圖／固力狗提供）

財富女神團圓年夜菜單準備了佛跳牆、有名的麻辣火鍋，還有姨婆自己親手製作的紅燒獅子頭！每年過年必吃！因為翁總的前妻吃素，每年我們都會一起過年，所以婆婆也特別準備了很多精美的素食料理！讓大家新年都吃得開開心心。問及今年紅包準備多少？王宥忻說因為家族人數眾多，加上春節期間會有好多朋友來家裡拜訪走春，大概準備了100萬紅包讓大家討個吉利聯繫感情，期許2023兔飛猛進。