大聯盟生涯救援王李維拉（Mariano Rivera）2019年首次取得名人堂候選資格，締造史上首位全票入選的紀錄，李維拉凍蒜後表示：「我的生涯都效力於最棒的洋基隊，能這樣進入名人堂更是驚喜。」救援必須要在自隊領先的局面（3分或3分以內）才列入計算，強大的洋基製造許多機會給李維拉。

李維拉是巴拿馬某漁船船長之子，從小拿樹枝和石頭學習棒球，18歲進入成棒，但他是野手。有一次球隊落後很多，他被教練硬拉上去投球，對手居然1分也打不出去，後來李維拉勉強湊出車資前往洋基在巴拿馬舉辦的測試。

1997年，洋基將李維拉轉為終結者，他無意間投出一種很強力的內角球，他拚命練習將之完善，即是日後威震八方的「切球」(cutter)。該年李維拉入選明星賽，後來還創下81局切斷打者44支球棒的紀錄，名副其實的切球。

為了表揚李維拉的輝煌成就，大聯盟以他冠名美聯中繼投手的最高榮譽稱為「李維拉獎」，李維拉的名號正式成為救火英雄的代名詞。王建民在洋基投出美職生涯代表作的一年（2006），當時36歲的李維拉仍有1.80自責分率、34次救援成功，他一直投到43歲（2013）之後才退役。

2019年9月，時任美國總統的川普（Donald Trump）在白宮頒發總統自由勳章，稱讚李維拉「對美國體壇與文化、社會具有卓越貢獻。棒球史最優秀的救援投手，除此之外還是實現美國夢的典範。」川普笑說：「其他投手也練切球啊，他們怎麼差你這麼多？」