過年是玩刮刮樂試手氣的時候，一名女網友今天與兩個哥哥準備出門買刮刮樂，但為了閃狗不小心往前撲倒，在兩個哥哥面前「下跪」被對方笑翻，沒想到竟獲得好運，花700元中7000元，大賺10倍回來，讓全家傻眼。

原PO在Dcard表示，早上隨口說一句「好想玩刮刮樂啊」，大哥聽到後馬上找二哥一起出門，原PO見哥哥們要陪她去，興奮地跑去拿錢，結果在跑出門的時候差點與自家的狗相撞，「為了閃狗狗，我往上跳了一下，結果腳趾頭卡到了寬大的褲管，腳直接卡住往前撲」，跪在兩個哥哥面前。

原PO說，下跪時大哥還譏笑她「妳一定會中」，誰知真的跟哥哥說的一樣中獎了，買200元的彩券中2000元，接著買500元的彩券也中了5000元，大賺本金的10倍，這讓哥哥們都看傻眼，大哥還後悔「早知道出門我也要跪」。

奇妙的好運降臨引起網友關注，紛紛留言：「手感爆棚欸」、「太好笑了，我也要去跪一下」、「跪的值得」，留言處網友們還刷一整排「CCC（吸）」，希望也能有原PO的好運。