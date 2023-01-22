明日（1/23）就是初二，按照傳統習俗也是出嫁女兒要回娘家的日子，但總有許多人好奇，如果不遵守真的會「帶衰娘家」嗎？命理專家柯柏成指出，其實沒有任何典籍依據提到過年不能回娘家，推測是古代人為了讓女兒能在夫家過好日子，而衍伸出來的說法。

柯柏成在臉書粉專發文指出，其實過年不能回娘家的習俗，沒有任何典籍依據，而一個習俗的形成可以從宗法制度和環境因素2方面探討。他引述大陸廈門大學教授易中天整理的資料，顯示出周禮的宗法制度核心只有3件事，包含嫡長子繼承制度、一夫一妻多妾制度和封建制度。

柯柏成表示，可以明確的說，沒有任何一部先秦時期的儒道家典籍提到過年不能回娘家，所以沒有經典根據，最多只能是後人因時空環境演變出來的說法。

柯柏成認為，這項習俗的本意其實是好的，因為古代出嫁女兒通常都是和丈夫一起回門，然而一旦吵著要拖丈夫回娘家，就會造成丈夫家中無人的狀況，為了讓夫家的過年興盛，另一方面也私心想讓女兒在夫家過好一點，被當作真正的家人，就開始流傳剛出嫁的女兒不可以除夕回家，更延伸出許多不同的說法。

像是「女兒回家過年，會散盡娘家財」、「出嫁女兒陰氣重，三十回娘家會趕走娘家的祖宗福澤」等，不過經過時代變遷，許多古代的問題已經不存在，例如婆家和娘家的距離縮短，家庭也從大家庭轉變為小家庭，以上的理由完全沒有經典理論的根據，無論在儒、道、佛家的都找不到。

另外古代的歲首時常變動，有朝代曾將冬至當作過年那一天，柯柏成說，連過年的日子都可以變，出嫁的女兒又有什麼理由一定要在初二才能回娘家呢？同時柯柏成也感嘆，其實這些節日的重要目的就只是團聚家人的向心力而已。