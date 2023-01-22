工研院輔導手信霧隱城，強化館內親子友善動線與空間。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

22日大年初一天氣晴朗，桃竹苗各風景景點都出現走春人潮，工研院在桃園輔導的「手信霧隱城」，獲得2022年優良觀光工廠認證，館內規畫濃厚日本江戶風情的老街城下町，讓走春民眾好拍又好玩。

工研院智慧機械科技中心經理蔡秀如表示， 優秀的觀光工廠需具備親子友善、豐富DIY體驗及舒適動線等特質，像是在桃園的手信霧隱城，在工研院多次輔導下，積極強化館內親子友善動線與空間，打造日本江戶風情意象、菓子DIY體驗及全自動化糕點生產設備展示。

佔地超過千坪的手信霧隱城在館內塑造日本霧隱城城廓及江戶老街城下町意象，包括日本將軍頭盔鎧甲的迎賓城門、360°環形LED大屏幕劇場、千本鳥居環型步道、萬花筒坡道、魔法菓子寶箱及天狗仙人創意裝置藝術，宛如置身在日本，拍照打卡點豐富，且不定期有霧隱城忍者表演，將可看到忍者在館內飛簷走壁演出，深受大人小孩喜愛。

另外，館內也打造全透明的自動化菓子生產設備，讓遊客能夠一目了然看到，透過超低壓蒸煮技術所製成造型可愛、內餡香濃的菒子。在DIY體驗上，親子可以一起同樂，共同手作日式菓子，讓所有遊客可以在館內渡過好拍又好吃得一天。手信霧隱城春節期間除了除夕休館外，初一至初五皆正常營業， DIY體驗需事前預約

蔡秀如表示，今年觀光工廠輔導與評鑑計畫邁入第20週年，將於3月啟動觀光工廠慶典旅遊嘉年華，每個月巡迴各縣市進行主題活動，規畫各觀光工廠場館內設置巴士展示互動區、趣味遊戲、打卡送優惠、購物贈摸彩券等形式，幫助業者吸引遊客上門外，也將拍攝國際形象影片，幫助觀光工廠能夠走出台灣，行銷全球。