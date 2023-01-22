辣個男人滑進來！ 新港奉天宮開廟門史上第1人

嘉義縣新港奉天宮搶頭香活動，因疫情停辦2年，昨21日晚除夕夜，恢復開廟門搶頭香傳統，搶到頭香的幸運民眾游理任，竟以滑壘方式進廟，從奉天宮的直播畫面看到，當時廟內人員還在倒數，倒數到剩2秒時，一名身穿白衣男子以迅雷不及掩速度，從門縫「滑」進來，滑壘搶頭香，奉天宮說是史上第1人。

游理任以滑壘姿式進廟搶到頭香，事後受訪說他參加3次搶頭香，共搶過2次，上一次在豬年，本身是嘉義市特搜隊員及嘉義縣教育展望協會志工，隨後由奉天宮董事長何達煌、嘉義縣長翁章梁合贈林光沂大師免年交趾陶給游理任。

奉天宮對游理任滑壘搶到頭香嘖嘖稱奇，表示是廟方舉辦搶頭香的歷史年分已不可考，但至少數十年以上，滑進廟裡，游理任還是史上第1人。而為讓信眾祈福參拜，奉天宮自除夕當夜廟門開啟後，直到農曆3月底前，廟門都24小時開放，讓信眾隨時都能參香，祈求一年平安順利。