市政不停歇！台北市副市長李四川今上午專程前往「第一果菜及萬大魚類批發市場改建統包工程」的富民路銜接水源快速道路上南向匝道拆除作業現場，了解拆除進度以及周圍交通改道情形，他在現場也分享過去他在高雄市副市長任內的拆除工程經驗，並立即調整工序，縮短作業時程。

李四川到現場視察，除了給施工團隊加油打氣、發放紅包，慰問辛勞，也分享過去在高雄市政府任內拆除5座天橋、2個地下道的經驗，並立即依現場實際施工情形調整工序，將原預定3天的作業時程縮減至2天，提前1天開放水源快速道路北上方向車道通行，除了減少用路人的不便，也讓施工人員提早回家過年。

工務局新工處工務科科長蕭志龍表示，「第一果菜及萬大魚類批發市場改建統包工程」正辦理萬華區富民路銜接水源快速道路南向匝道拆除作業，因既有匝道混凝土箱梁跨越水源快速道路北向處，因此拆除時須封閉該段道路。

蕭志龍指出，市府及施工團隊多次與地方討論研議後，選擇在對市民通行及第一果菜市場營運影響最少的春節初一至初三，也就是市民休假、批發市場休市期間進行拆除作業，本次施工團隊動員4部挖土機，火速拆除富民路匝道混凝土箱梁跨越段，期望在安全施工前提下以最快效率將匝道拆除完成，盡快開放水源快速道路北上方向車道通行。

新工處工務科一果工務所主任陳國偉說，拆除期間為降低對周圍鄰里夜間休憩干擾，於每日早上8時至晚間8時施工，拆除時搭配灑水車，有效降低粉塵及揚塵。

陳國偉提醒，1月22日上午8時至1月23日下午6時為本次拆除作業時間，封閉往水源快速道路北上方向，並封閉往水源快速道路泉州街、青年路2處往北路口，另富民路155巷及水源快速道路南下方向仍會保持車輛通行，請駕駛人務必提前改道，並注意依牌面指示方向行駛，以維護行車安全