恐怖畫面曝光！初一國道6車追撞釀2死9傷，現場如「紅色煉獄」燃燒。(翻攝臉書爆料公社)

影》國道自撞害火燒車釀2死9傷 酒駕女遭移送反應曝光

國1北上127.2公里苗栗頭屋路段，今（22）日大年初一凌晨發生2死9傷車禍悲劇，酒駕的女姓駕駛疑精神不濟，自撞外側護欄後，造成後方5車連環車禍，其中統聯客運撞上前方轎車，轎車尾部油箱破裂起火燃燒，統聯楊姓司機和轎車右前座的許姓婦人受困車內，當場命喪火窟，並有9人受傷送醫。酒駕肇事的46歲陳姓女駕駛今下午被依公共危險罪嫌、過失致死罪嫌送辦。移送時，面對媒體詢問沉默低頭不發一語，快速步入車內。

國1北上127.2公里22日清晨4點40分左右發生一起重大死亡車禍，一輛自小客車女駕駛疑因酒駕恍神自撞護欄，造成後方5車連環撞，其中一輛開往機場的統聯客運撞上前方自小客車起火燃燒，48歲楊姓統聯駕駛及自小客車52歲許姓女副駕身亡。警方初步調查，自撞的陳姓女駕駛酒測值達0.34，而該名女駕駛今下午遭依公共危險罪嫌、過失致死罪嫌送辦，其餘追撞的三位駕駛也將移送地檢署。

陳女遭移送時面對媒體詢問「為什麼要喝酒開車」她低頭沉默，全程不發一語，快速步入車內。

這起車禍發生在今天清晨4點40分左右，一輛自小客車行經國道北上127.2公里頭屋交流道附近，突然失控自撞外側護欄，造成後方5輛車連環追撞。其中一輛載有21名乘客準備前往桃園機場的統聯客運，追撞前方自小客車後起火燃燒，被撞的自小客車蔡姓駕駛緊急逃出，不過副駕的52歲許姓女友及48歲楊姓統聯駕駛逃生不及身亡，這起車禍共造成2死9傷。

國二隊交通組長張明光說明，整起事故為1部營業大客車與5部小客車受影響，初步研判肇事經過為1部自小客車，行經該路段酒後駕車，先失控停於車道，影響後面5部車，造成連續擦追撞起火，導致憾事發生。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！