網紅歌手甄馨擁有前凸後翹火辣身材，大年初一應慈惠宮徵召當禮生，這是一項隆重莊嚴的任務，甄馨以虔誠的心情展開工作；甄馨在執行任務中，對神佛感應強烈，也讓她對於今年將發行唱片的計畫更有信心。大票網友一早就看到春光乍現，也直呼「超有誠意」。

大年初一是最喜氣、招好運的最佳日子，甄馨卻接受慈惠宮的邀請當禮生。她解釋當禮生的條件，「因禮生的服裝設計，必須身材好，尤其上圍須雄偉，才能撐起這套禮服。」

甄馨為媽祖當正妹禮生，火辣裝扮一現身就成為鎂光燈焦點。（圖／經紀人提供）

甄馨原本有通靈體質，對神佛的感應非常強烈，這使她對當禮生有使命感，「不僅是為神明服務，也為信眾服務，等於在儀式中擔任神界和人界的橋樑，我覺得這項任務我非接不可」。

好友、知名經紀人陳孝志表示，甄馨穿上綴飾如兔寶寶白毛的大紅禮服時，有種很強的溫和氣場，感覺她是禮生的最合適人選。許多網友看到甄馨化身火辣禮生，都興奮直呼「有夠辣的」、「超級有誠意」、「這裝扮很可以，好想一起走春啊」。

而甄馨透露今年有很多表演計畫，平日課程滿滿，既要練唱，還要練舞，為即將發行的單曲做準備，要以最震撼的演出來滿足歌迷。