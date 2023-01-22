春節闔家團圓，不過餐桌上年菜菜餚多為高油、高澱粉，一不留神可能攝取過多熱量，年後體重「兔」飛猛進，也會增加罹患肥胖等相關疾病風險。衛生局社區營養推廣中心提供年節飲食5項技巧，讓民眾在春節期間吃得健康均衡無負擔。

過年少不了大魚大肉，不過食物進嘴巴前可得多注意，避免攝取過多熱量，高雄市衛生局社區營養推廣中心就提供5項飲食技巧，首先全榖雜糧選擇原態，就像芋頭、南瓜、山藥等屬於「全榖雜糧類」的食物，含有豐富纖維，而且食材易於烹煮變軟，可提供牙口不佳的長輩，讓年節用餐更美味。

再來就是要注意豆魚蛋肉避免加工，優先選購新鮮豆腐、豆包、魚類及海鮮類及蛋類食材，取代高脂蹄膀、封肉等，並建議減少煙燻、鹽漬或以亞硝酸鹽加工的臘肉、香腸這類食物的攝取，避免吃進不當添加物及增加罹患腸癌風險。

技巧三就是可添加蔬果補充纖維，春節圍爐少不了象徵團圓的火鍋，湯頭熬煮使用新鮮洋蔥、蘋果、紅蘿蔔與昆布取代味精的使用，另外選擇當季新鮮水果，取代糖果、糕餅等零食，各式蔬果含多種營養素及膳食纖維，是過年期間維持良好體重範圍的好幫手。

第四招「蒸煮搭配原味堅果」，食材選擇清蒸、涼拌、水煮等烹調方式，降低油脂熱量，選擇原味堅果，如開心果、瓜子、花生、腰果等補充好油，留意每天1湯匙的分量，並和親朋好友分享。

最後就是要記得白開水取代含糖飲，過量攝取糖分與酒精會提高肥胖及代謝症候群等健康風險，年節期間仍是建議以白開水或原味乳，如鮮奶、原味保久乳，取代含糖飲料與酒精性飲品為佳。

年假期間健康可沒跟著休假，衛生說，年節飲食注意5項技巧也能年菜健康吃、歡樂過兔年，如需知更多健康飲食技巧或瞭解有關營養服務內容，可電話洽詢衛生局社區營養推廣中心。

年節減肥熱量