公路總局今天說，截至下午3時，省道包含台2線安樂路段至大武崙路段等路段壅塞，明天大年初二預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段等17路段將湧現回娘家及出遊車潮。

今天是大年初一，不少民眾外出走春，省道也多處壅塞。交通部公路總局發布新聞稿表示，今天是大年初一，加上天候狀況良好，受走春出遊車潮影響，截至下午3時止，省道及快速道路多處路段出現車多或壅塞情形。

壅塞路段包含台2線安樂路段至大武崙路段（西向）、台3線大溪路段至武嶺橋路段（南向）、台3線梅山路段（南向）、台7線大溪路段（北向）、台61線鳳鼻尾隧道路段至鳳山溪橋路段、台61線中彰大橋、台9線觀音隧道至鼓音橋路段、台9線南澳市區至南澳北溪橋路段及台1線水底寮路段至枋山路段（南向）等。

公路總局指出，明天是大年初二，預估部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將湧現回娘家及出遊車潮。

公路總局說，上午5時起，台9線蘇花路廊（南向）、台61線竹南路段（南向）、台61線鳳鼻至香山路段、中彰大橋路段（南向）、台74線台中環線接國3（南向）、台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道及台2線福隆到瑞濱（東向）等路段將出現車多甚至壅塞狀況。

台86線接國3關廟路段（東向）、台18線接國3中埔路段（東向）、台2線萬里-大武崙（西向）、關渡-淡水路段（西向）、台3線大湖、台14甲線霧社-清境（東向）、台21線日月潭、台17線南鯤鯓代天府及台19線北港朝天宮等鄰近觀光景點路段，預計下午出現出遊車潮。

公路總局提醒。用路人行前多參考幸福公路APP即時路況，避開尖峰時段再前往，或遵循警廣與路側CMS提供的相關路況及替代道路資訊行駛，以避免塞在車陣中。

另外，公路總局指出，台9線蘇花路廊、台9線蘇花改路段、台9線南迴公路及台61線西濱快速公路規劃交通疏導措施，如台61線竹南路段，在90k+300處銜接國道3號西濱交流道，規劃主線沿線號誌採用優化時制並遞亮式加長綠燈秒數、調整西濱交流道北上匝道儀控時制，並於西濱交流道上游平面CMS及警廣VPN發布壅塞改行至香山交流道接國道3號訊息等。

國道客運方面，公路總局表示，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，今天截至中午12時，西部國道客運共計行駛5583班次，疏運8萬3489人；東部國道客運路線共計行駛1742班次，疏運2萬587人。

公路總局指出，明天預估將有大量回娘家人潮，依據目前預售情形，西部國道客運尚有70.55%空位，東部國道客運尚有91.44%空位。