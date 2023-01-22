旅遊業論壇「世界旅遊觀光協會」（WTTC）近期公布一項數據，統計2022年讓觀光客砸最多錢的城市前10名，包括像是酒店、博物館等景點，另一考慮因素還有當局或企業在當地的投資金額，最終由巴黎摘下冠軍。

苦熬2年多的新冠疫情，如今多數國家終能打開國門，WTTC的研究表明，城市度假有逐漸攀升且回歸過去榮景的趨勢。美國有線電視新聞網（CNN）報導，以排名第一的法國首都巴黎為例，目前正積極籌辦2024夏季奧會，儘管只有不到5%的設施是為賽事新建，同時，巴黎投入大量資源在基礎建設、安全措施等，以利夏奧舉行。2022年統計結果，該市成為世界上最有影響力城市，整體旅遊消費力達356億美元(約台幣1兆798億元)。

位居第二的是大陸北京，旅遊價值達330億美元。WTTC還預測，未來10年將增長至770億美元，屆時有望超越巴黎。

2022年全球最強大城市TOP10如下：

1.法國 巴黎

2.中國 北京

3.美國 奧蘭多

4.中國 上海

5.美國 拉斯維加斯

6.美國 紐約

7.日本 東京

8.墨西哥 墨西哥城

9.英國 倫敦

10.中國 廣州

可以看到，美國和大陸分別都有3座城市被列入，同樣都是靠旅遊觀光賺進大把鈔票，特別的是，他們迎合了不同類型的遊客。奧蘭多擁有豐富的主題公園，深得家庭喜愛。拉斯維加斯身為賭客天堂，紐約則是美食、藝術之都；至於北京、上海、廣州仍是大陸最受歡迎的一線城市，其他潛力股像是海南島、澳門未來都值得關注。