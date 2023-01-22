圖為金山老街。(黃敬文攝)

新北警方表示，會隨時注意交通狀況，發現壅塞時，立即通報啟動快速到位，全力疏導排除。(黃敬文翻攝)

今年的農曆春節連假長達10日，同時也剛好疫情逐漸解封，新北北海岸地區今(22)日也湧現人潮，其中金山老街以及淡水老街可說是人聲鼎沸，同時周邊道路也湧入大量車潮，截至今日下午3時，金山老街外側的幹道中山路段雙向車多，另外金山財神廟路段停車位已滿，已於下午2時42分啟動總量管制，淡水方面則是往北海岸沿線是車多，車行速度緩慢。

針對金山、萬里、以及石門的交通狀況，金山警分局表示，截至下午3時，台二線萬里到金山雙向車流順暢，萬里區龜吼漁港、野柳風景區交通順暢，核二廠至加投路段雙向車多，金山老街外側幹道中山路段雙向車多，另外金山財神廟路段停車位已滿，已於下午2時42分啟動啟動總量管制，加強疏導下山車流。

另外淡水方面，淡水市區各停車場已幾乎是額滿狀況，遊客絡繹不絕，目前目前往北海岸沿線車多，車行速度緩慢，沒有塞車情形；另外為因應春節期間，在中正東路、淡金路沿線都有派員警疏導車流，不過針對今天人車突然增多情形，在淡金路與中山北路三段口再加派2名員警疏導車流。

新北警方表示，會隨時注意交通狀況，發現壅塞時，立即通報啟動快速到位，全力疏導排除。