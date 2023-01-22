曾獲選全國10大求財廟宇之首的紫南宮，今年因考量防疫等因素，大年初一沒有發送招財錢母，而是突襲式宣布身分證末兩碼「11」的民眾，可以領取錢母套幣；紫南宮主委莊秋安表示，未來將陸續創造驚喜，請信眾注意聽廣播。

紫南宮以求發財金聞名遐邇，經過擲筊獲聖筊後，每人可借600元發財金，每年借出約4億多元，還金則高達6億多元，為便利來自全國各地的信眾借金、還金，服務中心夜間也營業。

紫南宮每年依農曆生肖發行的招財錢母，非常搶手，今年元旦首度發送時，排隊人龍長達8公里，總共發出10萬枚錢母，數量創新紀錄。

往年，紫南宮在農曆大年初一也會發送招財錢母，但是，今年因為防疫等因素，所以沒有大規模發送錢母，而是突襲式創造驚喜。

莊秋安表示，大年初一是農曆1月1日，因此以「11」為幸運號碼，身分證字號末兩碼是11的民眾，都可領取限量精裝版招財錢母套幣，如果數量不夠，則改送琉璃項鍊；至於新春期間，後續會在什麼時機、以什麼號碼或方式發送招財錢母？莊秋安表示，一切都要看神明的旨意，時機到了就會透過廣播放送，請信眾參拜時也注意聽廟方廣播。

民眾如果要拿到招財錢母，除了到紫南宮參拜捐香油錢，最直接的方式就是到紫南宮捐血，捐血500cc就可獲得招財錢母套幣，捐血250cc獲得招財錢母1枚，捐血救人自己也能夠平安發大財，而且民眾熱烈響應，去年紫南宮捐血量高達1400萬cc，也是血庫重要來源，堪稱全國最強捐血站。