女星周慧敏昔日被封為「玉女掌門人」，即使已經嫁給倪震多年，人氣卻絲毫未減，每每出席活動或有新動態都會引起討論。周慧敏昨（22）日除夕夜在社群向粉絲拜年，還曬出穿上30年前的旗袍的美照，婀娜多姿身材完全不像已經55歲，甜喊「我在這裡陪大家一起過年」。

周慧敏在除夕夜向粉絲們拜年，有感而發地表示，「這些年，知道齊齊整整團聚是不簡單的事，能夠一起的，要非常珍惜和感恩」，也貼心地想到有不少獨自在外過節的人，更溫暖地說，「請你們不要感到孤單，希望我在這裡能夠陪大家一起過年」，最後也不忘獻上祝福，盼大家有喜樂的心，都能平安健康。

周慧敏穿上30年前的旗袍，氣質優雅地向粉絲們拜年。（圖／摘自周慧敏IG）

另外周慧敏還曬出穿著旗袍相當有春節氣息的美照，又在IG限時動態加碼分享零修圖的狀態，穿著旗袍站在路燈下，看起來美得不像話；她也透露，身上的薄紗旗袍是30年前的，很開心穿上後仍然合身，所以決定留影紀念，在拜年時送給大家。

粉絲們又被周慧敏狀態驚艷到，紛紛留言大讚，「天啊，30年仍合身，這是女神才辦得到」、「55歲年紀，穿上仿佛回到25歲」、「V真的太會保養了，新年快樂，要繼續幸福下去喔」。