以達踏入社會後，實際體會到現實的經濟壓力、租了幾次房子、也看了兩三年的房子後，開始比較租房、買房、住露營車的優缺點，認為跟買房比起來，露營車是比較能輕鬆上手的，基於主動、熱情又富冒險精神的性格，又剛好看到符合需求跟預算的露營車廂，就這麼因緣具足地買下。（郭吉銓攝）

以達是長期住在河濱公園內承載式露營車上的青年，奉持著簡單生活，建中、台大碩士畢業的他，擅長自我管理、規劃目標，不希望等到65歲的退休年齡才享受這種自在。（郭吉銓攝）

計畫總趕不上變化，年中時遇到露營車在路上拋錨又在維修後在道路上被追撞，突如其來的意外以達卻很看得開，樂觀的人生觀讓他覺得沒什麼是解決不了的事情，就算不能解決，人能健康地活著最重要，人生也不用太糾結一些無法解決的煩惱，沒有100分的解法，那就用80分的嘛！畢竟人生好玩的事多著呢！（郭吉銓攝）

這台國產百萬內承載式露營車廂使用複合材料打造，具備一廳一衛浴，訂做的熱水器與400W太陽能、清水箱、灰水箱、冷氣與逆變器等水電設施一應俱全，放置在柴油貨車上隨時可自在移動活像移動城堡。（郭吉銓攝）

米魯（音譯）是陪伴以達的寵物犬，過世後請人製作成羊毛仿真布偶，一直保持睡眠的樣子陪伴著他，讓他心靈能得到撫慰。（郭吉銓攝）

以達透露，會住在露營車上其實有很多原因，最早的念頭是國中有買房買車的概念時，就突發奇想的認為睡車上，可以把買房的負擔去除，再加上自身的個性偏向隨性、喜歡嚐鮮、對環境的適應性強，嚮往自由、獨立的生活，也就在心中埋下種子。（郭吉銓攝）

讓以達最開心的是印證了可以在車上居住的想法，且舒服地居住，讓他獲得不小成就感！想到日後實現財務目標後，可以規劃到台灣各地停駐也覺得很期待。（郭吉銓攝）

以達熱愛現在的工作，認為有床可睡、有浴室可洗熱水澡就很足夠了，但有限的水、電需酌量使用。（郭吉銓攝）

隨著少子化與全球經濟放緩，不動產的價值不斷被大環境與隨時變動的工作模式挑戰，疫情的影響更是影響人們生活與工作型態，市井小民想安居也更困難，保有產權獨立性的露營車，也許將挑戰人們既有的思維，以及「家」的定義。（郭吉銓攝）

以達是長期住在河濱公園內承載式露營車上的青年，奉持著簡單生活；建中、台大碩士畢業的他，擅長自我管理、規劃目標；會住在露營車上其實有很多原因，最早的念頭是國中突發奇想地認為睡在車上，可以把買房的負擔去除，再加上個性喜歡嚐鮮、隨性、對環境的適應性強，嚮往自由、獨立的生活，很早就在心中埋下種子。在真的踏入社會後，實際體會到現實的經濟壓力，租了幾次房子同時也看了兩三年的房子後，開始比較租房、買房、住露營車的優缺點，認為跟買房比起來，露營車是比較能輕鬆上手的，本著主動、熱情又富冒險精神的性格，又剛好看到符合需求跟預算的露營車廂，就這麼因緣具足地買下了。

主計處公布2022年11月租金指數飆升至107.14再創史上新高，除房價始終高不可攀外，曾擁有亞洲最低廉房租的台灣，讓買不起房的年輕人即使選擇租屋，仍得面對高額租金，每月可支配所得所剩無幾，先買房後成家的傳統觀念更是天方夜譚。

相較於國外拖車文化與社會底層連結的形象，以達解釋，住在露營車上跟財務沒什麼關係，每個月車子的開銷的確比租房子少，但一開始就花上百萬，要回本遠遠超過10年的狀況下，不是出自現實經濟因素的考量，反而是因為經濟上有餘裕，出於對不羈生活的嚮往才做這個選擇；這台國產百萬內承載式露營車廂使用複合材料打造，具備一廳一衛浴，訂做的熱水器與400W太陽能、清水箱、灰水箱、冷氣與逆變器等水電設施一應俱全，放置在柴油貨車上隨時可自在移動就像座移動城堡。

以達認為露營車的生活是非常適合他的，露營車可以選擇更接近自然的環境，而且擁有自由選擇居住地的彈性，而生活品質取決於個人需求，他希望能在還有精力的時候，努力體驗這個世界，不被賺錢這件事佔去太多時間。可以住在理想的空間裡，讓以達每天的心情都是很好的，在工作上也帶來好運氣！印證了可以在車上居住的想法，讓他獲得不小成就感！想到日後可以規劃到台灣各地停駐也覺得很期待。可計畫總趕不上變化，去年就遇到露營車在路上拋錨、維修後在道路上被追撞這類突如其來的意外，但以達卻很看得開，他認為活到這個年紀早就明白，事情總不會跟規劃的一樣順利。事會發生什麼意想不到的事，就等發生問題再來想辦法吧！總會有出路的！樂觀的人生觀讓他覺得沒什麼是解決不了的事情。就算不能解決，人能健康地活著最重要，人生也不用太糾結一些無法解決的煩惱，沒有100分的解法，那就用80分的嘛！畢竟人生好玩的事多著呢！

相較於傳統買房養老的概念，近年來人們逐漸開始重視退休生活，但常常因為貸款與房產處理問題影響退休規劃，甚至得延長退休時間，基於這點，以達不排斥未來購買房產的意願，但他不希望等到65歲的退休年齡才享受這種自在，又希望這種自在可以邊工作邊享受，所以購入露營車享受生活並一步步達成財務目標，未來即使購買房產，露營車也會留下供退休生活運用，他希望就算財務上已經不需要工作了，也能有繼續做事的理想跟動力，持續對社會做出有貢獻的事。