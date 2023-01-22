台北市大同區一名91歲老翁日前獨自外出吃早餐，卻因身體不適，突然倒臥路旁，民眾發現後報警求助，警方獲報到場關心，周姓老翁表示住在附近，不願就醫，員警充當起人體擔架，揹起老翁協助返回家中。

巡邏員警日前擔服巡邏勤務，接獲勤務中心通報，庫倫街13巷內附近有民眾路倒，員警立即趕往現場。員警到場時該名周姓老翁倒臥於路口，便趕緊上前關心詢問身體狀況，老翁稱身體不舒服躺在路邊休息。

警方詢問周民是否需要就醫，老翁表示不願就醫，返家休息即可，但因無法自行站立，員警先行將其攙扶站起，發現老翁右腳無力無法站穩，老翁稱右腳拐到導致行走困難，員警急中生智，決定將老翁揹起協助他返家休息，並聯繫老翁的兒子返家照顧，家屬得知後，不斷感謝員警為民服務精神和熱心的舉動。

大同分局呼籲民眾如家中有高齡老人，務必隨時注意平時外出的走向及身體健康狀況，並盡量陪同出入或留聯絡資料，才可以避免憾事發生。