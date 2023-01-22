過年期間難免會吃上一些小零食，牙醫師黃柏青在臉書粉專指出，有3種零食是牙齒殺手，在吃的時候一定要特別小心，像瓜子、核桃等容易造成牙齒崩裂，牛肉乾、牛軋糖會導致顳顎關節痠痛，至於年糕、花生糖等富有黏性的零食，長輩就要謹慎食用，否則一不小心就把假牙黏下來了。

▎牙齒破壞者：瓜子、核桃、栗子。

這類零食會讓人不自覺想用牙齒去咬它，容易造成牙齒崩裂。建議在食用的時候使用工具，例如用瓜子鉗來剝殼，不要使用牙齒。

▎顳顎關節痠痛者：牛肉乾、魷魚絲、牛軋糖。

這類零食因為太好吃了，讓人想一吃再吃，需要不斷使用顳顎關節，並且太大塊的硬牛軋糖如果用後牙直接咬，容易讓關節位置拉傷。建議食用前可以先將食物剪成小塊，也不要持續長時間咀嚼，對顳顎關節較有幫助。

▎牙齒亂黏者：年糕、花生糖。

這類零食富有黏性，可能會將臨時假牙黏下來、造成長輩吞嚥困難，或黏在牙齒上導致蛀牙或牙齒敏感。建議在食用前可以先將食物剪成小塊，或吃完後記得刷牙。